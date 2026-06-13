◇交流戦巨人2―1西武（2026年6月13日ベルーナD）巨人・橋上秀樹監督代行（60）は、13日の西武戦を2―1で制し、「流れ自体は（初回に点を）取って追いつかれて、あんまり良くなかったんですけど、すぐ取り返したので、良くなったかなという感じがしました」とナインをねぎらった。今季初打席で決勝本塁打を放ったリチャードについては「もちろん、ああいうもの（長打力）を期待していますし、そういうものが自分の特徴と