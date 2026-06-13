１３日のＭＢＳ「ごぶごぶ」では、ゲストで朝ドラ主演女優が登場。浜田雅功と大阪・ＮＨＫ前からスタートし、朝ドラ俳優行きつけのスポット巡りを行った。２００７年のＮＨＫ連続テレビ小説「ちりとてちん」で落語家を目指すヒロインを演じた女優貫地谷しほり（４０）が登場。透き通る美白ビジュに黒髪ショート。ブルーのシャツが映える姿がネットでも話題に。「変わらず美しい」「貫地谷しほりさんがちりとてちんのお話