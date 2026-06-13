6月13日、いよいよ決勝レースを迎えるル・マン24時間レース。現在配信中の『ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026』では、過去のWEC／ル・マン史に残る耐久レースならではの記憶に残る名場面が紹介された。【実際の映像】残り3分でまさか！ル・マン史に残る劇的瞬間注目を集めたのは、2016年のル・マン24時間レースにおける終盤の展開だ。当時、ポルシェとLMP1クラスで鎬を削っていたトヨタは参戦31年目で5号車が悲願の総合優