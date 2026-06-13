音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われ、３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」がサプライズで歌唱を披露した。もともとミセスのセレモニー来場はアナウンスされていなかったが、この日の夕方に行われたレッドカーペットに突