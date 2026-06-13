北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１２日（日本時間１３日）、ベース合宿地ナッシュビルで大半を非公開とし、調整した。練習後は１４日（同１５日）のオランダとの１次リーグ（Ｌ）初戦に備えてダラス入りした。ＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝は「ニュートラルな観客を味方につけられるようなサッカーができたら」と話しており、“エンタメの本場”で全米を味方につける戦いをチームで目指していく。２度目の大舞台に臨む決意