ＤＤＴ１３日の横浜大会で青木真也（４３）がＫＯ−Ｄ無差別級王者・上野勇希（３０）との前哨戦に勝利し、ベルト奪取に弾みをつけた。２８日後楽園大会で王者・上野への挑戦を控える青木は、この日は宮脇純太、石田有輝と組んで、上野＆吉村直巳＆瑠希也と激突。パートナーの石田のタッチ要請を無視するほどの集中力を見せた青木は、激しいグラウンドの攻防を上野と展開した。上野からも多彩な技で応戦されるが、最後は代わ