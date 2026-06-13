フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）。ミニスカートコーデ姿にファンはもん絶した。２４歳を迎え、激変した姿が「誰？」「わからない」とたびたび話題を呼んでいるザギトワは、日本時間１３日までに自身のインスタグラムを更新。小さなカバンに透け感のあるミニスカートのワンピース姿やサングラスをかけて観光する様子をアップした。この投稿には「最もスタイリッシュなフィ