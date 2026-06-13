【モデルプレス＝2026/06/13】クリエイターのぽるぽるふぁみりーが13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】SNS総フォロワー170万超クリエイター「ちびっ子モデル癒やされる」お揃いピンク制服姿◆ぽるぽるふぁみりー、制服姿に視線集中パステルピンクのブレザーに、大きなピンクのリボン、プリーツスカートを合わせたキ