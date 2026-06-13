【モデルプレス＝2026/06/13】藤井 風が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆藤井 風、サングラス外し色気放つ藤井は大きな肩パッドが入ったオーバーサイズシルエットのスーツを着こなし登場。フォトセッションでサングラスを外し、そのまま左手で軽く持つような形で軽快に歩みを進