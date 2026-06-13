なんでだ▶▶この作品を最初から読む21歳のときに姉を亡くした千笑（ちえみ）の新しい家族は、姉のひとり息子・晴（はる）。千笑たちが住む福島県の北端・伊達市から遠く離れた、南端・白河市から一人で引っ越してきた9歳の甥っ子です。弱音も涙も見せない晴が唯一望んだのは、今まで所属していたチームで野球を続けること。練習場は自宅から100km以上も離れたグラウンド。大嫌いな父の反対、因縁相手との望まぬ再会…千