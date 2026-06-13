国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われ、レッドカーペットにサプライズ登場した「Mrs. GREEN APPLE」がグランドセレモニーの第2部で開幕パフォーマンスを披露した。昨年の第1回で初代となる最優秀アーティスト賞を受賞。今年は最優秀アーティスト賞、最優秀アルバム賞などにノミネートされているミセスはレッドカーペットイベントに3人そろって着物