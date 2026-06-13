玉野競輪場のG3「車輪疾駆の風々杯」は14日に最終日を迎える。並行して開催されているガールズケイリンの決勝戦は11Rだ。昨年6月12〜15日の四日市以来となる2回目の4日制に挑んでいる河内桜雪（23＝群馬・122期）が準決勝戦2R2着で決勝線に進出。「4日制の決勝は初めて。朝からずっと緊張していた。良かったです」と喜んだ。今回から新車を投入。「初日は感覚が違ったけど、毎日セッティングをいじって少しずつ踏めるよう