「別に大丈夫だよ」と言っても、なぜか心配そうな顔をしている。そんな男性に心当たりはありませんか？男性は本命相手の“頑張りすぎているサイン”に敏感になるもの。あなたの変化への気づき方や声のかけ方も変わっていきます。“大丈夫”をそのまま受け取らない男性は本命相手の「大丈夫」という言葉だけでは安心しません。いつもより表情が少し疲れている、返信が短い、笑顔が少ないなどを感じ取って、「本当に大丈夫かな？」と