交際前は良い人だと思っていたのに、いざ交際してみると「なんて人なんだ…」と愕然とした経験ありませんか？人には交際しないと分からない部分もありますが、なるべくなら事前に見抜いておきたいところ。そこで今回は、交際に当たって「要注意な男性」の特徴を紹介します。｜断れない性格断れない性格の男性と交際すると苦労するのは目に見えるでしょう。そういう男性はあなたとの約束があっても、周りに誘われたからと言ってあな