会えるだけで嬉しかった。連絡が来るだけで幸せだった。それなのに、不倫関係は長くなるほど不安やモヤモヤが増えていくもの。最初は気にならなかったことが、時間とともに大きな悩みへと変わっていきます。“曖昧なまま”が積み重なっていく次はいつ会えるのか。この関係はどうなるのか。最初は気にしていなかったことも、時間が経つほど答えが欲しくなります。でも、不倫関係ではその答えが見えないまま続くことも少なくありませ