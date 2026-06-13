「夕食が終わると、気づけば冷凍庫の前に立っていました」と振り返るのは、都内在住・医療事務のNさん（44歳）。Nさんにとって夕食後のアイスは、一日の締めくくりに欠かせない習慣でした。「たくさん食べているわけじゃない」と思いながらも、その習慣は毎日続いていたといいます。そこでNさんが見直したのが、"夜の食後ルーティン"。食べ方と過ごし方を少し変えるだけで、３ヶ月で−３kgという変化につながりました。無意識に冷