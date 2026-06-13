「毎日ウォーキングしているのに体型が変わらない」「歩いているつもりなのに、お腹やお尻まわりが痩せない」そんな風に悩んでいませんか？ダイエットというと歩く時間や距離に目が向きがちですが、実は大切なのは“どれだけ歩くか”だけではありません。40代以降は筋肉の使い方や姿勢のクセが変わりやすく、同じ距離を歩いていても体への刺激に差が出ることがあります。もし頑張って歩いているのに変化を感じにくいなら、一度「歩