※この記事では性暴力に関する記述があります。フラッシュバックなどのおそれがある方は閲覧にご注意ください。▶▶『性被害のせいで、息子が不登校になりました』を最初から読む『性被害のせいで、息子が不登校になりました』より「男の子だから大丈夫」――性被害について、そんなふうに考えたことはありませんか？内閣府男女共同参画局が令和4年に発表した統計によると、若年層の4人に1人以上（26.4%）が何らかの性暴