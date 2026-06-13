沖縄県・宮古島から橋を渡った来間（くりま）島にある【宮古島来間リゾート シーウッドホテル】では、2026年6月1日に天文台とLEDドームプラネタリウムが併設した施設「MIYAKO GALAXY-DOME」がオープン。来間島の豊かな自然と満天の星空を紹介する感動作と共に、本州では見られない南十字星をはじめ、天台望遠鏡で実際に観測した星々の映像なども楽しめます。｜広大な敷地の南国リゾートを満喫島の北端に位置する東京ドーム2.8個分