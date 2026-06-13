【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動するGAN（岩田剛典）が、新曲「RISE NOW」を配信リリースし、MVも公開した。 ■最後まで立ち上がる不屈の精神を臨場感あふれるロングテイクで表現 新曲「RISE NOW」は、困難のなかでも何度でも立ち上がる意志を込めたアンセムソングで、7月1日に発売されるダブルAサイドシングル「Who‘s Ne