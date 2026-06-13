【その他の画像・動画等を元記事で観る】 フィロソフィーのダンスがライブBlu-ray『フィロソフィーのダンス The Last Dance ～DFP Forever！～』を9月23日にリリースする。 ■ライブの舞台裏やグッズ撮影時の様子などを収めたメイキング映像も収録 本作は、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されたフィロソフィーの同名ラストライブを収録した映像作品。 11年間の活動の集大成