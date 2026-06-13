気温も湿度も上がり、Tシャツやカットソー1枚で過ごしたくなる季節になりました。ラクで涼しい服装は魅力ですが、その一方で「なんだか部屋着っぽく見える」「生活感が出てしまう」と感じることはありませんか？特に40代・50代になると、薄着になる季節だからこそ体型とのバランスも気になるもの。とはいえ、新しい服をたくさん買い足す必要はありません。今あるワードローブにひと工夫加えるだけで、着こなしはぐっと洗練された印