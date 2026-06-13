「コーヒーはブラック派なんだ」「トマト苦手なんだ」といった何気ない会話を、なぜかしっかり覚えている男性っていませんか？実は男性は本命相手に対して、“相手の好み”への関心が自然と強くなるもの。その違いは、会話の中で何を覚えているかに表れます。好きな人の“好きなもの”に興味が向く男性は本命相手には、その人が何を好きなのかを知りたくなります。好きな食べ物、映画、場所などの話題になると、自然と質問が増えて