きょう午後、岐阜県恵那市の山林で火事があり、男性１人がケガをしました。 【写真を見る】岐阜・恵那市の山林で火事 「煙と炎が上がった」との119番通報 男性が火を消そうとして手にやけど 約4時間後に消し止められる 火事があったのは、恵那市飯地町の山林で、警察と消防によりますと、きょう午後3時15分ごろ、「森林火災、煙と炎が上がった」と火事を目撃した男性から消防に通報がありました。 消防や県の防災ヘリなどが消火