13日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 西地区）のクボタスピアーズ大阪が2026-27シーズンのスローガンをクラブ公式SNSで発表した。 クボタは、2025-26シーズンではSVリーグ男子レギュラーシーズン西地区で優勝。プレーオフでは、決勝で北海道イエロースターズと対戦し勝利、V.LEAGUE年間王者となった。クボタは2026-27シーズンから新設されるSV.