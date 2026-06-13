サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が13日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。元日本代表の内田篤人氏（38）とのスペシャル対談で、森保ジャパンのある選手を“激推し”していたことを明かした。「たまに南野選手と守田選手が今から来そうな歌手みたいなのを言ってくるんですよね」と選手間でのやりとりを明かした久保。“見る目”を競っていたようで、「そんな感じで俺はずっと佐