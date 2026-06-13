「西武１−２巨人」（１３日、ベルーナドーム）巨人が投手戦を制して連敗は「２」でストップ。首位を守った。１−１の二回、今季初出場のリチャードが今季初打席で左越えに決勝ソロを放った。試合後のヒーローインタビューでは打った瞬間の感触を「行ってくれと思いながら走ってたんですけど。うれしかったです」と話した。リチャードは３月のオープン戦で死球を受けて左第五中手骨骨折の診断を受けて離脱。地道なリハビ