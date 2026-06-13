女優・仲里依紗（36）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、夫に不倫された際に決めていることを明かす場面があった。視聴者から「旦那さんに不倫されたらどうしますか?」という質問が寄せられた。これに仲は「まず国外追放、それはマストで電波がないところに行ってもらう。日本って本当に何でもあるから、サバイバル生活をしてほしい。島に取り残して、いかだを作って帰ってきたら、許してやるっていう」と答える。