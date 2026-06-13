アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、イスラエルが攻撃を続けるレバノンを日本人ジャーナリストが現地取材した。現地で見えたのは、一般市民の生々しい傷跡、そして戦争が生み出す悲しみと怒りだ。【写真を見る】容赦ない攻撃にさらされる病院「支援も届かず、苦しい生活」 避難民キャンプの辺り一帯にプロペラの音6月10日。イスラエルのネタニヤフ首相はレバノン国民に向けてメッセージを発信した。イスラエルネタ