＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO「アジア版グラミー賞」を掲げる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」グランドセレモニーが13日、トヨタアリーナ東京で行われた。授賞式前にはレッドカーペットイベントが行われ、Mrs．GREEN APPLE、Fujii Kaze（28、藤井風）、HANA、M！LKら豪華アーティスト66組が登場し、会場を盛大に彩った。日本を代表するアーティストが続々登場し、会場を大