プロ野球セ・パ交流戦再現不能な変則打法によるヒットが話題を呼んでいる。プロ野球・ロッテの山崎剛内野手が、13日にZOZOマリンスタジアムで行なわれたDeNAとの交流戦の5回に左前打を放った。その際のあまりに変則的なフォームに注目が集まった。3回の守備から「2番・二塁」についた山崎は、5回先頭の第2打席で、DeNA篠木のストレートを左前へと流し打った。インパクトの瞬間にグリップの先端が折れて右手が離れると、左手の