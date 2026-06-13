インスタグラムで公開サッカー日本代表の新主将に就任したDF板倉滉が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦が2日後に迫る中、練習中の一コマを公開した。前日には主将だった遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱。新主将となった板倉が選んだ1枚に、ファンの視線が集まっている。キャプテン就任後初めて板倉が公開した写真。練習の合間にベンチでチームメイト