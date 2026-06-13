『SPA！デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』 『SPA！デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』 上西怜は、2001年、滋賀県生まれ。2016年にNMB48の5期生として加入。グループ在籍中にグラビア活動を開始し、各誌で表紙を飾るなど活躍し、2025年4月にグループを卒業した。 2022年からは、女性ファッション誌「S Cawai