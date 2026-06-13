フィロソフィーのダンスが2026年6月13日（土）にラストライブを開催。同ライブを完全収録したLIVE Blu-rayと、7インチ・アナログ盤「ダンス・フォー・フィロソフィー」(c/wダンス・ファウンダー[Blow Up Version])を同時発売することを発表した。LIVE Blu-ray『フィロソフィーのダンス The Last Dance 〜DFP Forever！〜』は、2026年6月13日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されたフィロソフィーのダンス、同タイトルのラストライブ