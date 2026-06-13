Verde/が8月より開催する東京限定マンスリーライブツアー＜NEO TOKYO TRIBE®＞のゲストボーカルが発表された。本ツアーは、各公演にShouの仲間といえる存在＝“TRIBE”がゲストボーカルとして参戦することが大きな見どころとなっている。各公演に迎えるゲストボーカルは、8月8日(土)SHIBUYA CHELSEA HOTEL公演にROY（零Hz）、9月18日(金)SHIBUYA 近未来会館公演に一聖（BugLug）、9月25日(金)HATSUDAI DOORS公演に夕霧（Daizy