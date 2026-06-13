【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆日本ハム・古林睿煬―中日・涌井秀章（１３時・エスコンＦ）◆楽天・藤井聖―広島・岡本駿（１３時・楽天モバイル最強パーク宮城）◆西武・ワイナンス―巨人・井上温大（１３時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ロング―ＤｅＮＡ・尾形崇斗（１４時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・九里亜蓮―阪神・西勇輝（１３時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・アルメンタ―ヤクルト・奥川