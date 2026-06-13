2026年6月5日から、【セブン-イレブン】で販売を開始した「一番くじ」が、「どの景品も可愛すぎる！」とのウワサをキャッチ。さっそくInstagramのハッシュタグを調査したところ、発売日からまだ日が浅いにも関わらず、豪華な景品をゲットした人の投稿が続々見つかりました。今回はそんな、SNSで話題になっているセブン-イレブンの新作一番くじを紹介します。 まさかまさかのSP賞をゲット！ 今、SNSで話題になっているの