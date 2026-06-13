©キルクスコレクション協会／「グロウアップショウ」製作委員会NOMELON NOLEMONとAoooが、7月4日(土)24時よりTOKYO MX／BS11ほかにて放送開始となるオリジナルTVアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』の主題歌を務めることが決定した。▲NOMELON NOLEMONオープニング曲はNOMELON NOLEMONの「ユラリユレル」。ボカロ曲「フォニイ」がYouTubeで約7,500万回以上再生、星街すいせいに楽曲提供した「ビビ