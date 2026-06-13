ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。４位に終わったＪ１ＷＥＳＴには清水エスパルスのＤＦ吉田豊が出場。昨季までともに戦ったヴィッセル神戸ＭＦ乾貴士との共演を果たした。吉田と乾は２試合とも途中出場し、同時にピッチに立った。チームは準決勝でＪ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂに０―１で敗戦。３、４位決定戦でもＪ１ＥＡＳＴに２点を先行しながら追いつかれ、ＰＫ戦の末に敗れた。試合後