今回は、B子さんから聞いたエピソードをご紹介します。「私、ADHDだから」が口癖の同僚・A美に、職場の空気が凍りついた瞬間がありました。特性を理由に配慮を求めつつ、周囲への気遣いを欠く同僚の姿に積もる不満。上司が放った、チームのあり方を変える〈ある一言〉とは──。 「私、ADHDだから」 職場の同僚A美は、ミスや遅刻が続くと「私、ADHDだから」「HSPだから仕方ないんだよね」と口にする人でした