夜の本気ダンスが、2026年6月13日（土）KYOTO MUSEにて対バンライブ＜IRASSHAI＞を開催。公演上にて3つの発表を行なった。2008年に京都府宇治市にて結成され、ロックのピュアな初期衝動と多種多様なエッセンスを融合させた独自のグルーヴで、シーンに確固たる地位を築き上げてきた夜の本気ダンス。今回の自主企画ではおいしくるメロンパンをゲストに迎えた。発表があったのはアンコールにて。まず明かされたのは、京都市内のライブ