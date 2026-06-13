２月にテレビ東京のロケ番組中に転倒して右膝外側半月板損傷の大けがを負い、４月に仕事復帰したサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が元日本代表ＤＦとの２ショットを公開した。１３日にインスタグラムで「ＮＨＫデイリーハイライトの出演で、久しぶりに闘莉王と一緒でした！」とつづり、田中マルクス闘莉王氏と笑顔の２ショットをアップした。この投稿には「これからの１ヶ月、楽しみです」「懐かしい」「ケガのリハビ