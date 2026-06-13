国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が本日6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYO他にて開催中だ。同祭典の主要部門授賞式となるGrand Ceremonyの第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして、Mrs. GREEN APPLEが出演することが急遽発表された。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyでパフォーマンスを披露するアーティストラインアップは、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Sam Smi