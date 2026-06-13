「ミスSPA! 2025」グランプリの空見みあが、9日発売の「週刊SPA!」6月16日号の妄想デート撮「このあと、どうする？」に登場した。 【写真】後輩と思わぬ展開になってしまいそう 「息が詰まるようなこの場所で」（KADOKAWA)で知られる小説家・外山薫氏が手掛けたシナリオに沿ってグラビアを展開。面倒を見ることになった会社の後輩は趣味の合うオタクだったという設定で、立ち飲み屋でビールを飲んだかと思えば、