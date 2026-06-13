自民党の萩生田光一幹事長代行は１３日、「今国会では、皇統の継承の大切さを訴えていかなければならない」と述べ、皇族数確保のために政府が提出を予定している皇室典範改正案に理解を求めていく考えを示した。千葉市で行われた党千葉県連の会合で語った。改正案では、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案などが法制化される見通しだ。