不二家は、生ドーナツに新風を吹き込む。6月1日、全国の不二家洋菓子店などで発売開始した「不二家の生ドーナツ」は、米油で揚げたドーナツの手軽さとケーキの満足感を両立させたチルド帯（要冷蔵）の焼菓子。ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」のドーナツ（常温）技術に、長年のケーキづくりで培った技術を組み合わせて開発された。洋菓子事業本部営業本部マーケティング部営業推進課の姫野麻衣氏（下）、埼玉工場