ガスリーはモナコGPで3位となった(C)Getty ImagesF1モナコGPでピットレーンの速度違反で表彰台入りを剝奪されたアルピーヌのピエール・ガスリーが3位に繰り上がった。国際自動車連盟（FIA）が11日にチーム側の異議申し立てを認め、違反に伴うペナルティーを撤回した。ガスリーは決勝中に2度速度違反を犯したとしてレースタイムに計10秒を加算するペナルティーを受け、3番手でチェッカーフラッグを受けながら7位に降格して