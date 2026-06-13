All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「家族仲が良さそうな芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：柄本一家／52票2位にランクインしたのは柄本一家です。父・柄本明さんと、母・角替和枝さんの温かな家庭環境のもと、長男・柄本佑さん、次男・柄本時生さんも実力派俳