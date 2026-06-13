直木賞受賞作『ファーストラヴ』をはじめ、人間の心の揺れや繊細な恋愛心理を静かで鋭い筆致で描き続けている島本理生さん。【写真】今作も映像化してほしい！人生の可能性を描いた最新作最新作『ノスタルジア』は、仕事に行き詰まった40歳間近の女性作家・紗文と殺人事件の加害者を母に持つ20代半ばの青年・創との関係を主軸に、人生の可能性や真実に迫る長編小説だ。スランプで悩んだことが今回の小説にかなり影響している「