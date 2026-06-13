開幕した大相撲パリ公演＝13日、パリ（共同）【パリ共同】31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演が13日、開幕した。約1万5千人を収容する会場のアコー・アリーナ周辺には、開場前から多くの観客が詰めかけた。伝統国技「SUMO」の魅力を2日間にわたってアピールする。両日ともに土俵入りや幕内力士によるトーナメント戦を実施。優勝者が異なる場合は14日の千秋楽に決定戦を行う。外国からの招待で実施される海外公演は昨年10